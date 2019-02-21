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В Беларуси могут объявить досрочные выборы: стали известны подробности

Сегодня, 11:21

Игар Тышкевич рассказал, когда могут состояться досрочные президентские выборы в случае их объявления

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: AFP
В Беларуси могут объявить досрочные выборы: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6d/274/5c6e6d2743bb2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6d/274/5c6e6d2743bb2.jpg Другие страны Игар Тышкевич рассказал, когда могут состояться досрочные президентские выборы в случае их объявления

Выборы президента Беларуси могут состояться досрочно и уже в ближайшие месяцы. Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич заявляет, что завтра, 22 февраля, с большой вероятностью будут объявлены досрочные президентские выборы.

Отметим, что по плану выборы главы белорусского государства должны состояться в 2020 году, однако могут пройти раньше.

"Завтра в 15-00 (14 по Киеву) в Минске, с очень и очень большой вероятностью, объявят о досрочных выборах президента. Вторая возможная дата – середина апреля 2019 года. Если событие произойдет завтра, это будет означать, что Минск торопится, и это же будет означать готовность пойти на подвижки либо в изменении избирательного кодекса Беларуси либо в правоприменительной практике. Беларуси крайне важна позитивная реакция ЕС и США. Это же означает наличие хороших сигналов от основных партнеров, и, возможно, определенных гарантий готовности пойти на улучшение отношений", – написал Тышкевич на своей странице в Facebook.

Эксперт объяснил возможный расклад для президента Беларуси Александра Лукашенко, и напомнил о России.

"Если в апреле, то это произойдет во время выступления Лукашенко в парламенте. Тогда надо будет следить за риторикой. А так же учитывать развитие отношений с соседями (из ЕС), США (прогресс в возврате послов) и Китаем (панда-бонды либо приход знакового инвестора). Если условия выполнены – Лукашенко обеспечил себе запас прочности на президентские выборы. Если позитивных сигналов в апреле нет – это означает начало зоны большой турбулентности и досрочные выборы означают попытку проскочить на фоне усиливающейся активности РФ", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Игар Тышкевич в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, что Лукашенко может сместить на Запад, а Россия, и он это понимает.

Кроме того, как рассказывал белорусский политолог Алесь Лагвинец, президент РФ Владимир Путин недоволен Лукашенко и независимостью Беларуси. Он напомнил, что на фоне конфликтов Лукашенко с Москвой, особенно на фоне российской аннексии Крыма и агрессии против Украины, белорусский лидер попытался играть в свою игру. Например, на государственном уровне в Беларуси не приветствуется использование георгиевских лент, происходит акцентирование на "победе белорусского народа во Второй мировой", подчеркивается значение именно Советской Беларуси.

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Тег выборы, Беларусь, Лукашенко, Тышкевич

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