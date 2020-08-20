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В Беларуси на оппозицию завели уголовное дело за попытку "захвата власти"

20 августа, 14:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Создание Координационного совета наказывается по статье 361 УК

После того, как белорусская оппозиция потребовала проведения новых выборов президента, в республике возбудили уголовное дело в связи с созданием Координационного совета сторонников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

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О этом заявили агентству "Интерфакс" в пресс-службе генеральной прокуратуры.

"Уголовное дело в связи с созданием Координационного совета возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса", – сказал представитель пресс-службы.

А генпрокурор Беларуси Александра Конюк заявил, что "создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

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Напомним, президент Александр Лукашенко, ухода которого добиваются оппозиционеры, негативно высказался о координационном штабе оппозиции, который создали для трансфера власти. Он назвал оппозицию "черносотенцами" и пообещал им лопаты вместо власти.

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Больше о том, что происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь уголовное дело оппозиция захват власти координатор
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