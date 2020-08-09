Українська
$ 27,68
32,8
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Беларуси началось основное голосование на выборах: кто в соперниках у Лукашенко

9 августа, 08:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне в Минске начали задерживать активистов и оппозиционеров

Сегодня в Беларуси проходит финальное голосование на выборах президента. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, среди которых действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.

Реклама

Об этом сообщает TUT.BY.

Основное голосование будет проходить с 8:00 до 20:00. Отметим, что голосование началось еще с 4 августа. Такое новшество ввели для того, чтобы свой голос смогли отдать те люди, которые не смогут проголосовать 9 числа. За четыре дня досрочного голосования явка избирателей составила 32,24%.

Белорусы выбирают из пяти кандидатов в президенты. Это Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.

В тренде
Слезы, флаги, белый гроб: как в Бейруте хоронят жертв взрыва, опубликованы трогательные фото

Накануне оппозиционные кандидаты призывали избирателей приходить голосовать 9 августа перед самым закрытием участков. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что такой совет может привести к тому, что проголосовать успеют не все пришедшие. По ее словам, в конце дня голосования 9 августа избирательные комиссии будут работать в меньшем составе, так как часть их состава поедет с переносными ящиками для организации голосования на дому, по месту нахождения избирателей.

Реклама

"Поэтому в 8 часов вечера, когда закроются участки для голосования, а они закроются в этот час — это требование закона, — просто часть избирателей может остаться за порогом избирательного участка и не принять участия в голосовании. Поэтому подумайте о том, нужна ли вам эта провокация и нужен ли вам риск, в результате которого вы не сможете воспользоваться своим законным избирательным правом", – сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 августа в Минске начали задерживать участников акции оппозиции. Омоновцы посадили в автозак одного из активистов и увезли. Также стало известно, что в Минске задержали еще одного члена штаба главной соперницы Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь Выборы в Беларуси
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять