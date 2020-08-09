В Беларуси началось основное голосование на выборах: кто в соперниках у Лукашенко

Сегодня в Беларуси проходит финальное голосование на выборах президента. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, среди которых действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.

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Об этом сообщает TUT.BY.

Основное голосование будет проходить с 8:00 до 20:00. Отметим, что голосование началось еще с 4 августа. Такое новшество ввели для того, чтобы свой голос смогли отдать те люди, которые не смогут проголосовать 9 числа. За четыре дня досрочного голосования явка избирателей составила 32,24%.

Белорусы выбирают из пяти кандидатов в президенты. Это Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.

Накануне оппозиционные кандидаты призывали избирателей приходить голосовать 9 августа перед самым закрытием участков. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что такой совет может привести к тому, что проголосовать успеют не все пришедшие. По ее словам, в конце дня голосования 9 августа избирательные комиссии будут работать в меньшем составе, так как часть их состава поедет с переносными ящиками для организации голосования на дому, по месту нахождения избирателей.

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"Поэтому в 8 часов вечера, когда закроются участки для голосования, а они закроются в этот час — это требование закона, — просто часть избирателей может остаться за порогом избирательного участка и не принять участия в голосовании. Поэтому подумайте о том, нужна ли вам эта провокация и нужен ли вам риск, в результате которого вы не сможете воспользоваться своим законным избирательным правом", – сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 августа в Минске начали задерживать участников акции оппозиции. Омоновцы посадили в автозак одного из активистов и увезли. Также стало известно, что в Минске задержали еще одного члена штаба главной соперницы Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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