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В Беларуси назначили дату президентских выборов

8 мая, 11:34

Сергей Мартынец

На выборы собрались идти не только политики, но даже блогер

Белорусский лидер Александр Лукашенко говорил, что нет оснований переносить президентские выборы. А сегодня на заседании Палаты представителей было принято решение о назначении выборов президента Беларуси на 9 августа.

Об этом сообщает TUT.BY.

Отмечается, что перед началом голосования перед депутатами выступила глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, которая предложила провести президентские выборы 9 августа. Она напомнила, что, согласно законодательству, крайний день проведения выборов 30 августа, а выборы должны пройти в воскресенье. Депутаты должны были выбрать из четырех дат: 9, 16, 23 и 30 августа.

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В результате большинство депутатов проголосовали за 9 августа. На проведение выборов потратят 36,8 миллиона рублей.

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Ранее о намерении участвовать в выборах, кроме действующего президента Лукашенко, заявили депутат Олег Гайдукевич, блогер Сергей Тихановский, председатель партии Белорусская социал-демократическая грамада Сергей Черечень. Единый кандидат от оппозиции будет определен к концу мая.

Как сообщали новости "Сегодня", еще осенью прошлого года Лукашенко рассказал, будет ли баллотироваться на следующих выборах президента Беларуси. Батька отмечал, что не обидится, если его не поддержат избиратели.

А тем временем в Беларуси готовятся к проведению парада на День победы 9 мая:

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