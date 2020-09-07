В Беларуси назвали количество задержанных: каждого 20-го пытали

По данным белорусской оппозиции, с начала протестов против фальсификаций на выборах в Беларуси было задержано более 10 тысяч людей. Об этом сообщил член Координационного совета Павел Латушко во время пресс-конференции в Польше, передает TUT.by.

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Оппозиционер подчеркнул, что более 450 из задержанных подверглись "нечеловеческим пыткам", а также есть погибшие и пропавшие без вести.

"Это граждане, которые на себе узнали, что такое "нежное отношение белорусского ОМОНа". По нашим сведениям более 450 граждан нашей страны, а также Польши были подвергнуты нечеловеческим пыткам. К сожалению, есть люди, которые были убиты и которые пропали без вести", – цитирует Латушко издание.

Он также поблагодарил власти Польши за то, что предоставляют белорусам медицинскую помощь и добавил, что Координационный совет планирует усилить международную деятельность, чтобы "сотни тысяч, миллионы белорусов, которые выходят на улицы городов, не чувствовали себя брошенными международным сообществом".

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"Мы планируем поддерживать контакты с Россией, с Евросоюзом, с США", – сказал Латушко.

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Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против фальсификаций на выборах в пользу президента Александра Лукашенко, в ходе которых силовики жестоко избивают и массово задерживают протестующих. А в последние дни на улицах Минска даже появились провластные "титушки".

Сегодня стало известно, что в Минске задержали Марию Колесникову, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Очевидцы сообщили, что утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

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