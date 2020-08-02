В Беларуси не утихают масштабные митинги: соперница Лукашенко собрала тысячи людей в Бресте

Кандидат в президенты Беларуси и главная соперница действующего главы государства Александра Лукашенко Светлана Тихановская в воскресенье, 2 августа, провела агитационный митинг в Бресте, который уже стал самым массовым в истории города.
Поддержать кандидата в Парк имени воинов-интернационалистов пришло более 20 тысяч человек, сообщает "Хартыя 97%".
Встреча с избирателями прошла также в Барановичах и Березе.
"Власть – это народ. Это – вы", – сказала Светлана Тихановская, остановившись отдельно на проблеме десятков политзаключенных, проблеме людей, которых и сейчас задерживают – за стримы, за петиции, за стояние в очередях.
"В новой Беларуси такого не будет. И чем дальше я участвую в кампании, тем меньше мне страшно," - заявила кандидат.
Напомним, ранее митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который прошел вечером 30 июля в Минске, стал самым массовым за последние 10 лет.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. К ним допустили пять кандидатов. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд. Предвыборная кампания отмечена беспрецедентными уличными выступлениями противников Лукашенко. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек.
Один из основных конкурентов действующего президента, незарегистрированный кандидат Виктор Бабарико арестован. Его обвиняют в экономических преступлениях. Лукашенко признал, что преследование экс-банкира начали по его инициативе.
Другой незарегистрированный кандидат, Валерий Цепкало, вместе с детьми покинул Беларусь. По его словам, в республике готовится его арест.
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