Українська
$ 27,6
32,47
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Беларуси некоторые силовики переходят на сторону демонстрантов

11 августа, 03:18

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Один из милиционеров снял шлем

В Сети появилось фото силовика в Беларуси, который присоединился к участникам протестов.

Реклама

Другой ОМОНовец снял шлем и отказался участвовать в разгоне людей.

"Молодец!" — начали кричать люди.

Видео: t.me/nexta_live

В Бресте, раненому в живот резиновой пулей, милиционер ГАИ оказал первую помощь.

На вопрос, почему вы помогаете, он сказал: "Я же давал присягу"

В тренде
Выборы в Беларуси: все подробности исторического голосования
Реклама

А ещё сотрудник подсказал как мирным людям безопасно пройти домой.

Ранее в Минске машины протаранили строй ОМОНа, а протестующие начали строить баррикады на улицах. Участники митингов бросают "коктейли Молотова".

Тем временем на протестах в Беларуси появились силовики с российскими опознавательными знаками.

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь омон силовики

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять