В Беларуси некоторые силовики переходят на сторону демонстрантов

Один из милиционеров снял шлем

В Сети появилось фото силовика в Беларуси, который присоединился к участникам протестов.

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Другой ОМОНовец снял шлем и отказался участвовать в разгоне людей.

"Молодец!" — начали кричать люди.

Видео: t.me/nexta_live

В Бресте, раненому в живот резиновой пулей, милиционер ГАИ оказал первую помощь.

На вопрос, почему вы помогаете, он сказал: "Я же давал присягу"

В тренде Выборы в Беларуси: все подробности исторического голосования

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А ещё сотрудник подсказал как мирным людям безопасно пройти домой.

Ранее в Минске машины протаранили строй ОМОНа, а протестующие начали строить баррикады на улицах. Участники митингов бросают "коктейли Молотова".

Тем временем на протестах в Беларуси появились силовики с российскими опознавательными знаками.

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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