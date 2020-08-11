В Беларуси некоторые силовики переходят на сторону демонстрантов

В Сети появилось фото силовика в Беларуси, который присоединился к участникам протестов.
Другой ОМОНовец снял шлем и отказался участвовать в разгоне людей.
"Молодец!" — начали кричать люди.
В Бресте, раненому в живот резиновой пулей, милиционер ГАИ оказал первую помощь.
На вопрос, почему вы помогаете, он сказал: "Я же давал присягу"
А ещё сотрудник подсказал как мирным людям безопасно пройти домой.
Ранее в Минске машины протаранили строй ОМОНа, а протестующие начали строить баррикады на улицах. Участники митингов бросают "коктейли Молотова".
Тем временем на протестах в Беларуси появились силовики с российскими опознавательными знаками.
Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.
Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси
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