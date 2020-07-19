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В Беларуси обнаружили одного из самых разыскиваемых преступников в мире

19 июля, 21:16

Елена Вус Елена Вус

Его разыскивают по всему миру из-за аферы на 2 млрд евро

В базе о пересечении границы в Беларуси журналисты-расследователи The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy обнаружили имя австрийца Яна Марсалека – бывшего топ-менеджера Wirecard, которого разыскивают по всему миру из-за аферы на 2 млрд евро.

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Об этом сообщает The Insider.

В июне 2020 года немецкая компания Wirecard, в которой Марсалек работал в качестве главного операционного директора и отвечал за ее деятельность в Азии, рухнула после того, как аудиторы обнаружили дыру в ее балансе в 2 миллиарда евро.

Кроме того, по информации журналистов, беглец связан с ЧВК в Ливии, и тесно контактирует с российскими спецслужбами.

Так, за последние 10 лет он совершил более 60 поездок в Россию. Он с 2015 года реализовывал проекты в Ливии, включая инвестиции в Ливийскую цементную компанию, и активно взаимодействовал с российскими советниками и европейскими чиновниками при обсуждении планов "гуманитарного восстановления в Ливии".

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Фото: theins.ru

Отмечается, что частный самолет Embraer 650 Legacy доставил Марсалека в Минск из Таллинна, через два часа после приземления самолет вылетел в Витебск.

Ранее польские пограничники задержали при попытке въехать в страну украинца, который был объявлен в международный розыск. Мужчину задержали в пешеходном пункте пропуска "Медыка". При прохождении паспортного контроля сотрудники пограничной службы обнаружили, что украинец находится в базе Интерпола. Согласно информации в базах данных, Интерпол больше 10 лет разыскивал 50-летнего украинца, в отношении которого в 190 странах мира была выдана "красная карточка". Его подозревают в убийстве и растрате имущества в Украине.

Также стали известны новые подробности разоблачения хакера в Ивано-Франковской области, известного под ником Sanix.

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