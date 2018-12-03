В Беларуси обнаружили полмиллиона бездельников

В базу данных трудоспособных граждан Беларуси, не занятых в экономике, попало около 500 тысяч человек. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич в интервью телеканалу "Беларусь-1".

База стала доступна 1 декабря 2018 года. Костевич пояснила, что белорусы могут получить сведения о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг Беларуси. Кроме того, попавшие в списки бездельников узнают об этом при получении квитанции за услуги ЖКХ. С 2019 года неработающие граждане будут оплачивать в полном размере стоимость горячей воды, газа и отопления. Раньше эти услуги субсидировались государством. Человека могут удалить из базы и пересчитать стоимость услуг, если он предоставит доказательства трудоустройства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Беларуси объяснили отказ Лукашенко от налога на тунеядство

В январе 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко отменил так называемый "налог на тунеядцев". Его ввели в апреле 2015 года, обязав всех неработающих трудоспособных граждан ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. Налог вызвал в стране серию протестов. Вместо этого власти решили создать базу трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и взимать с них в полном объеме стоимость субсидируемых государством услуг.