В Беларуси обвинили другие страны в проблемах с интернетом в день выборов

Ответственность заперебои в работе связи и интернета в Беларуси возлагают на другие страны. Об этом говорит в комментарии изданию Onliner заместитель гендиректора главной телекоммуникационной компании страны "Белтелеком" Вадим Шайбаков.

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"В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим", - прокомментировал специалист.

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Как известно, в Беларуси вдень голосования на выборах президента есть сложности с доступом к YouTube, загрузкой файлов в Telegram и открытием некоторых ресурсов. Проблемы наблюдаются в разных городах и областях страны.

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Не работают многие популярные VPN-сервисы, поступают сообщения о невозможности зайти на популярные белорусские сайты из-за границы. Многие говорят, медиафайлы в мессенджеры загружаются с трудом.

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Напомним, 9 августа в Беларуси выбирают президента. К участию в голосовании ЦИК допустила пятерых кандидатов – переводчика Светлану Тихановскую, эко-активистку Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и действующего президента Александра Лукашенко. Читайте больше о выборах:все подробности исторического голосования.

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