В Беларуси объявили забастовку телеканалы: в эфир "вышел" пустой диван

В знак солидарности с соотечественниками, протестующими против фальсификаций на президентских выборах и насилия над мирными демонстрантами, сотрудники государственных телеканалов также устроили забастовку.

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В частности, как сообщает TUT.by, об этом официально уведомили руководителя крупнейшего государственного вещателя Беларуси – Белтелерадиокомпании – Ивана Эйсмонта.

Медийщики требуют отставки главы ЦИК Лидии Ермошиной, признать результаты выборов недействительными, освободить политзаключенных и прекратить цензуру в СМИ – гостелеканалы все еще не освещают насилие над демонстрантами и пытки над задержанными. Заявление подписали 55 человек примерно из 1,5 тысячи сотрудников медиакорпорации.

На этом фоне на телеканале "Беларусь 1" пустили эфир с пустым диваном, без ведущих. При этом фоном играла музыка. Чуть позже свет погас и в эфире начали показывать записанную передачу.

На данный момент многие известные ведущие, журналисты, а также другие работники белорусского телевидения уволились с государственных телеканалов.

В тренде Лукашенко сделал циничное заявление в адрес избитых и снова припугнул протестующих

Реклама Кроме того, на забастовку вышли сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ. Напомним, что протесты по всей Беларуси начались после президентских выборов 9 августа, на которых, как утверждают в ЦИК, победил Александр Лукашенко, за которого якобы проголосовали 80% избирателей. Это вызвало народное недовольство – остальные кандидаты оспорили результаты, а жители страны вышли на многочисленные митинги. Власти бросили против протестующих спецназ – тысячи человек были задержаны и избиты. Среди них были и украинцы. По имеющимся данным, во время демонстраций погибли два человека.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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