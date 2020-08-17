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В Беларуси объявили забастовку телеканалы: в эфир "вышел" пустой диван

17 августа, 14:44

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сотрудники государственного телевидения в Беларуси требуют прекратить цензуру в эфире

В знак солидарности с соотечественниками, протестующими против фальсификаций на президентских выборах и насилия над мирными демонстрантами, сотрудники государственных телеканалов также устроили забастовку.

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В частности, как сообщает TUT.by, об этом официально уведомили руководителя крупнейшего государственного вещателя Беларуси – Белтелерадиокомпании – Ивана Эйсмонта.

Медийщики требуют отставки главы ЦИК Лидии Ермошиной, признать результаты выборов недействительными, освободить политзаключенных и прекратить цензуру в СМИ – гостелеканалы все еще не освещают насилие над демонстрантами и пытки над задержанными. Заявление подписали 55 человек примерно из 1,5 тысячи сотрудников медиакорпорации.

На этом фоне на телеканале "Беларусь 1" пустили эфир с пустым диваном, без ведущих. При этом фоном играла музыка. Чуть позже свет погас и в эфире начали показывать записанную передачу.

На данный момент многие известные ведущие, журналисты, а также другие работники белорусского телевидения уволились с государственных телеканалов.

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