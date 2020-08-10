В Беларуси ОМОН избил и арестовал пропагандиста из России: видео

Одним из пострадавших во время протестов, которые охватили Беларусь после президентских выборов, оказался прокремлевский пропагандист.

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Как сообщили в Telegram-канале "Подъем", белорусский ОМОН оглушил и задержал россиянина Семена Пегова в ночь на 10 августа Минске.

"Накануне стало известно, что журналиста оглушили ударом по голове и позже увели под руки, потому что он не мог идти сам. О его состоянии не сообщается, редакция не может с ним связаться до сих пор", – говорится в сообщении.

В консульском отделе посольства РФ в Белоруссии задержание Пегова подтвердили. Дипломаты выясняют его местонахождение.

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Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Facebook отметил, что избитый россиянин активно участвовал в пропагандистском освещении аннексии Крыма, за что в 2014 году был награжден медалью "За заслуги перед Отечеством".

Напомним, вскоре сразу после окончания голосования на выборах президента Беларуси 9 августа в десятках городов страны вспыхнули массовые акции протеста. Для разгона демонстрантов власти задействовали ОМОН, сотрудники которого применили дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. В результате более трех тысяч человек задержали, а более 50 из них и порядка 40 правоохранителей получили ранения.

Как уже сообщалось, по предварительным данным, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, став президентом в шестой раз подряд. Его главная соперница Светлана Тихановская, в свою очередь, утверждает, что победительницей стала она.

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Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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