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В Беларуси переполненные тюрьмы: людей ночью выпускают из изоляторов

13 августа, 05:21

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Многие люди освобождены

В Беларуси после протестов людей выпускают из переполненного изолятора в Жодино.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Наша нива"

Как сообщают из Жодино, вчера вечером из мест предварительного содержания неожиданно освободили людей. Пока непонятно что это значит. По предварительной информации, просто изоляторы были переполнены, в камерах сидели по 5 человек на одних койках.

Волонтеры просят всех помочь привести людей в Минск.

Аналогическая ситуация ночью произошла и в Гомеле.

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Видео: t.me/nexta_live
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Напомним, что четвертая протестная ночь в Беларуси подошла к концу.

Как сообщалось, до этого в Беларуси уже три ночи подряд проходили жесткие стычки участников акций протеста с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

Ранее беларусские силовики заявили, что задержали изготовителей "коктейлей Молотова".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь изолятор

Источник: Сегодня

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