В Беларуси перевернулся автобус с туристами: пострадали украинцы
Авария произошла на маршруте Киев-Таллин
В результате дорожной аварии, которая произошла минувшей ночью в Оршанском районе Беларуси, перевернулся туристический автобус Ecolines с 53 пассажирами, среди которых были и граждане Украине.
Как сообщил УНИАН начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, из-за случившегося пострадали 12 человек, из которых шестеро украинцев получили незначительные травмы.
Он отметил, что ДТП произошло по маршруту Киев-Таллин и что всем потерпевшим гражданам Украины оказали помощь на месте.
По данным управления внутренних дел Витебского облисполкома, около 4.30 2 августа водитель заснул за рулем, после чего автобус въехал в световую опору и перевернулся на бок.
После случившегося пассажиров доставили в гостиницу и на резервном автобусе они продолжили путешествие в сопровождении местной ГАИ.
Насколько известно, кроме украинцев, в салоне автобуса находились также граждане Молдовы и России.
Ранее сообщалось о ДТП в Ростовской области России, в результате которого погибли шестеро граждан Украины.
Кроме того, один украинец пострадал в ДТП, которое произошло в мае на территории Румынии.
Также в мае ДТП с экскурсионным автобусом произошло в Венгрии.