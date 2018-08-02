В Беларуси перевернулся автобус с туристами: пострадали украинцы

В результате дорожной аварии, которая произошла минувшей ночью в Оршанском районе Беларуси, перевернулся туристический автобус Ecolines с 53 пассажирами, среди которых были и граждане Украине.

Как сообщил УНИАН начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, из-за случившегося пострадали 12 человек, из которых шестеро украинцев получили незначительные травмы.

Он отметил, что ДТП произошло по маршруту Киев-Таллин и что всем потерпевшим гражданам Украины оказали помощь на месте.

По данным управления внутренних дел Витебского облисполкома, около 4.30 2 августа водитель заснул за рулем, после чего автобус въехал в световую опору и перевернулся на бок.

После случившегося пассажиров доставили в гостиницу и на резервном автобусе они продолжили путешествие в сопровождении местной ГАИ.

Насколько известно, кроме украинцев, в салоне автобуса находились также граждане Молдовы и России.

Ранее сообщалось о ДТП в Ростовской области России, в результате которого погибли шестеро граждан Украины.

Кроме того, один украинец пострадал в ДТП, которое произошло в мае на территории Румынии.

Также в мае ДТП с экскурсионным автобусом произошло в Венгрии.