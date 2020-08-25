В Беларуси похоронили загадочного умершего демонстранта: фото, видео

В пригороде Минска прошла похоронная церемония с 28-летним участников антиправительственных протестов Никитой Кривцовым, которого на минувших выходных обнаружили повешенным в белорусской столице.

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Как сообщает "Радио Свобода", чтобы проводить мужчину в последний путь, в городе Молодечно, кроме его родных и знакомых, собрались сотни других людей, в том числе и из других городов.

Украшенный бело-красно-белым флагом гроб с телом Кривцова также возили на Центральный стадион Молодечно. Он будет похоронен на местном кладбище.

Фото: svaboda.org

Об исчезновении 28-летнего мужчины стало известно 12 августа – он отправился на работу и с тех пор связь с ним оборвалась. Ранее в СМИ появились видеозаписи, на которых Никита 9 и 10 августа участвует в протестах.

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Мужчина с флагом – Никита Кривцов. Видео снято 9 августа в Молодечно

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Однако, когда его родственники звонили в изоляторы, его среди задержанных не обнаружилось. Его нашли лишь 22 августа – повешенным в лесопарке в одном из районов Минске. На следующий день состоялась церемония прощания.

Белорусские следователи отказались связывать смерть Никиты Кривцова с его причастностью к демонстрациям.

Напомним, что ранее в этот же день лидер объединенной оппозиции Беларуси и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила о шести погибших демонстрантах.

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