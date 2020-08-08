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В Беларуси после задержания человек замертво упал прямо возле автозака ОМОНа

8 августа, 00:31

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

МВД Белоруссии опровергло сообщения о смерти участника митинга при задержании в Минске

Ситуация перед выборами в Беларуси накаляется: силовики проводят жесткие акции.

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После брутальных задержаний возле кинотеатра "Октябрь" в Минске на месте работают сразу две бригады скорой помощи.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

По предварительной информации, как минимум один человек замертво упал прямо возле автозака.

"ОМОН перестал церемониться с людьми. Кажется, первая кровь уже пролилась", – говорится в сообщении.

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Потом МВД Белоруссии опровергло сообщения о смерти участника митинга при задержании в Минске. Мол, у человека случился приступ эпилепсии, милиционеры вызвали медиков, которые того госпитализировали.

Видео: t.me/nexta_tv

Напомним, что всего на шестых в истории Беларуси выборах зарегистрировали пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, его главная соперница – жена задержанного участника гонки Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, глава партии БСДГ Сергей Черечень и сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.

Кроме Сергея Тихановского, с репрессиями столкнулись и другие кандидаты – банкир Виктор Бабарико и бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Первого вместе с сыном арестовали, обвинив в коррупции, а второй сбежал из страны вместе с детьми и сейчас находится в Украине. Это вызвало многочисленные протесты в Беларуси.

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Беларусь гибель задержание омон

Источник: Сегодня

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