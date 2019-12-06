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В Беларуси поставили крест на общих с Россией парламенте и правительстве

6 декабря, 12:32

Белорусский премьер расставил точки над "і" в вопросе наднациональных органов

Сергей Румас и Дмитрий Медведев. Фото: Alexander Astafyev/REUTERS

Сергей Румас и Дмитрий Медведев. Фото: Alexander Astafyev/REUTERS

Беларусь и Россия не планируют создавать какие-либо наднациональные органы в рамках Союзного государства – "дорожные карты" по углублению интеграции этого не предусматривают.

Об этом перед встречей со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Сочи заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя возможность создания единых парламента и правительства двух стран.

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"В тех „дорожных картах", в том пакете документов, которые мы обсуждаем, политических вопросов нет — только экономические. Может, у кого-то в головах есть эти вопросы. Это мне неведомо. Но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания, никаких наднациональных органов нет", — сказал он журналистам 6 декабря.

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Беларусь и Россия создадут единые парламент и правительство

Его слова прямо противоречат сказанному на прошлой неделе белорусским послом в России Владимиром Семашко, который анонсировал появление единого парламента и правительства двух стран.

Стоит отметить, что в последнее время президент Беларуси Александр Лукашенко довольно часто не скрывает своего раздражения насчет того, как Кремль наступает в плане объединения с его страной. При этом он достаточно остро критикует Москву за невыполнение своей части договоренностей и выпады в адрес Минска.

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Россия интеграция Беларусь слияние союзное государство

Источник: ТАСС

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