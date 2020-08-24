В Беларуси приводят армию в "высшую степень боевой готовности" и призывают военных запаса

В Беларуси, где снова начались задержания протестующих, с 24 августа проводят "третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил", в рамках которого отдельные воинские части приведут в высшую степень боевой готовности и призовут военнослужащих из запаса.

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Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

"Цель проверки – оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск", – отмечается в сообщении.

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Предусматривается, что в конце проверки проведут тактические учения.

Как сообщалось ранее, белорусское министерство обороны назвало провокацией действия литовцев, которые запустили воздушные шарики в цветах бело-красного флага в воздух над Беларусью. Белорусским военным пришлось на вертолетах отбивать эту "атаку с воздуха".

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