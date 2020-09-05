В Беларуси произошел взрыв на фабрике: видео

В Беларуси, в городе Жлобин во время пожара на фабрике художественной инкрустации произошел взрыв. Как сообщает Tut.by, возгорание уже потушили спасатели.

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"Пожар произошел в железобетонном трехэтажном здании (помещения на первом этаже сдаются в аренду, второй и третий этажи не эксплуатируются) в Жлобине на улице Матросова, 39", – говорится в сообщении.

Видео: familycake_love / Instagram

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По данным издания, никто не пострадал. Однако в белорусском министерстве чрезвычайных ситуаций пока не предоставляют информации о причинах пожара.

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Напомним, накануне взрыв произошел в центре грузинской столицы – Тбилиси – у здания Большого концертного зала (филармонии). К сожалению, там не обошлось без жертв.

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Трагедии не обходят стороной и Украину. Не так давно в Мариуполе после взрыва гранаты погиб человек. После этого полиция обнаружила в частном доме в Мариуполе почти 300 патронов разного калибра, гильзы и порох. Правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов.

Кроме того, недавно в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии.

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