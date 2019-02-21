Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Беларуси прокомментировали слова экс-генсека НАТО о возможной войне с Россией

Сегодня, 16:47

Расмуссен шокировал Минск предсказанием о повторении украинского сценария с войной и аннексией

Путин и Лукашенко
Путин и Лукашенко. Фото: AFP
В Беларуси прокомментировали слова экс-генсека НАТО о возможной войне с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eb9/97c/5c6eb997c072a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eb9/97c/5c6eb997c072a.jpg Другие страны Расмуссен шокировал Минск предсказанием о повторении украинского сценария с войной и аннексией

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей возмутился словам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о якобы возможной военной угрозе со стороны России. Об этом он сказал журналистам.

Он считает, что Расмуссен потерял связь с реальностью, раз делает подобные заявления.

"Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью?", – сказал Макей.

Как мы сообщали, экс-генсек НАТО "предсказал" будущее Беларуси. Расмуссен считает, что без демократических реформ Беларуси не избежать судьбы Украины. По его словам, Россия может принести на белорусскую землю войну. "Ключевой риск – это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться".

В то же время российский политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью сайту "Сегодня" ранее рассказывал, зачем Путину Беларусь. Он считает, что, если Россия присоединит к себе своего союзника, то для хозяина Кремля открываются новые возможности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, война, Беларусь, Расмуссен, Макей

Вы сейчас просматриваете новость " В Беларуси прокомментировали слова экс-генсека НАТО о возможной войне с Россией". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беларусь взяла курс на улучшение отношений с ЕС и НАТО

Сегодня, 14:26

Минск представил военным атташе 28 стран Концепцию международного военного сотрудничества на 2019-2023 годы

В Беларуси могут объявить досрочные выборы: стали известны подробности

Сегодня, 11:21

Игар Тышкевич рассказал, когда могут состояться досрочные президентские выборы в случае их объявления

В Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью

19 февраля, 17:32

Украинский профессор предлагает продлить "Стену Яценюка" не только вдоль границы с Россией

Беларусь предложила ЕС заключить базовый договор

18 февраля, 15:20

Минск ждет предложений от Брюсселя, заявил премьер Беларуси

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Жебривский про переименование Днепропетровской области

Эксперт дал пугающий прогноз на ближайшие месяцы в Украине

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

Киевляне отомстили известному шоумену

Ленивый бег для похудения

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

Безработным украинцам могут платить по 7 тыс в месяц: что нужно

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Сегодня, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Лиса радуется приходу хозяина (видео)

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах