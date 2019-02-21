В Беларуси прокомментировали слова экс-генсека НАТО о возможной войне с Россией
Расмуссен шокировал Минск предсказанием о повторении украинского сценария с войной и аннексией
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей возмутился словам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о якобы возможной военной угрозе со стороны России. Об этом он сказал журналистам.
Он считает, что Расмуссен потерял связь с реальностью, раз делает подобные заявления.
"Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью?", – сказал Макей.
Как мы сообщали, экс-генсек НАТО "предсказал" будущее Беларуси. Расмуссен считает, что без демократических реформ Беларуси не избежать судьбы Украины. По его словам, Россия может принести на белорусскую землю войну. "Ключевой риск – это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться".
В то же время российский политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью сайту "Сегодня" ранее рассказывал, зачем Путину Беларусь. Он считает, что, если Россия присоединит к себе своего союзника, то для хозяина Кремля открываются новые возможности.
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