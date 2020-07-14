В Беларуси протестующие отбиваются от ОМОНа: десятки задержанных

По всей Беларуси начались протесты после того как Центризбирком Беларуси отказал в регистрации в качестве кандидатов в президенты главным оппонентам власти.

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В Бресте ОМОН бросался даже на женщин с маленькими детьми. А в Минске ОМОН начал жесткую драку с протестующими. Люди толпой защищаются и отбиваются от силовиков.

Об этом сообщают в Telegram-канале NEXTA.

Тем не менее сотрудники правоохранительных органов задержали в белорусской столице около 80 участников несанкционированной стихийной акции солидарности. Об этом сообщил сайт правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, среди задержанных есть журналисты. Правозащитники также сообщают о примерно 30 задержанных участниках акций в других городах Беларуси.

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Напомним, что Центризбирком Беларуси отказал в регистрации в качестве кандидатов в президенты главным оппонентам власти — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Перед задержаниями сотрудники милиции по громкоговорителям просили людей не собираться, напоминая об административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Видео: t.me/nexta_tv

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал во вторник пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

Видео: t.me/nexta_tv

Ранее мы сообщали об исчезновении банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавляет предвыборный штаб отца.

В ночь на 19 июня сотни белорусов устроили акцию протеста в центре Минска с требованием освободить Виктора Бабарико и его сына.

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