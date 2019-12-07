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В Беларуси протестуют против объединения с Россией: фото и видео

7 декабря, 14:43

Протестующие выстроились в живую цепь

В Беларуси люди вышли на акцию протеста против интеграции с Россией. Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, 7 декабря в Минске порядка 500 человек выстроились в живую цепь и кричат "ганьба" выступая против присоединения к России.

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Позже протестующие собрались возле дома профсоюзов, где выступили лидеры митинга, в том числе блогеры и поэты. Они напомнили, как Беларусь боролась за независимость, заявив, что это самая большая ценность и они будут за нее бороться.

Ожидается, что протест будет длиться до вечера. 8 декабря, граждан также призвали выйти на митинг. При этом местные правоохранители подчеркнули, что разрешения на акцию у организаторов нет, поэтому у ее участников "могут быть проблемы".

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Видео: Радио "Свобода"

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко уверял, что никто в Минске не намерен сдавать независимость и суверенитет страны. Он также добавил, что никто и никогда не подпишет документы, которые принесут вред Беларуси.

Сообщалось, что согласно опросам, жители России хотели бы видеть Беларусь дружеской, но независимой страной и не особо поддерживают идею интеграции двух государств.

Мы также писали, что ранее Лукашенко оценил возможность перехода России и Беларуси на общую валюту, сказав, что это не должен быть российский рубль.

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