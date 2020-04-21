В Беларуси растет число жертв коронавируса: Лукашенко говорит, никто не умер

В то время, как по данным Минздрава Белоруссии на 20 апреля в стране от коронавируса умерли больше полусотни человек, президент Александр Лукашенко продолжает утверждать, что в его стране жертв нет.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в город Бобруйск 21 апреля.

Читайте также: Коронавирус: Беларусь уже обогнала Украину, но Лукашенко нашел позитив

Реклама

"Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России (как будто больше не о чем говорить, все стали великие) – вот, Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот, что я имел в виду", – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Стоит отметить, что на 20 апреля в Беларуси было зарегистрировано 6 264 случаев инфицирования коронавирусом.

Несмотря на это, в стране все еще не введен карантин, что Лукашенко объясняет разгаром посевной. Кроме того, Минск продолжает подготовку к Параду Победы на 9 мая, а в школах продолжается учебный процесс.

При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Беларуси отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также перевести школы и университеты на дистанционное обучение.

Реклама

Напомним, что ранее сын женщины, умершей от коронавируса, потребовал открыть судебное производство против Александра Лукашенко. Истец утверждает, что его мать не учли в статистике.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама