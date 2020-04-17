В Беларуси растет количество заболевших COVID-19: заразились более 400 медиков

Число инфицированных новым коронавирусом в Беларуси увеличилось с 4 204 до 4 779, зафиксированы 42 летальных исхода. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
"В Беларуси на 17 апреля зарегистрированы 4 779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента, умерли 42 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", – сообщило ведомство.
Как отмечается, в Беларуси проведено 86 813 тестов на наличие коронавируса. В тестировании задействовано 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.
Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что "на сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией оценивается как контролируемая".
По его словам, медицинские работники по-прежнему находятся в зоне риска. инфицирование коронавирусом подтверждено у 419 медработников.
"Было 419. Эта была цифра на вчерашний день, сейчас проводится еще анализ по последним данным", – отметил глава белорусского Минздрава.
По его данным, "у многих (медработников) инфицирование произошло в быту, а не на рабочем месте", то есть не от пациентов.
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