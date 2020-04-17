В Беларуси растет количество заболевших COVID-19: заразились более 400 медиков

В Беларуси уже проведено 86 813 тестов на коронавирус

Число инфицированных новым коронавирусом в Беларуси увеличилось с 4 204 до 4 779, зафиксированы 42 летальных исхода. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"В Беларуси на 17 апреля зарегистрированы 4 779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента, умерли 42 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", – сообщило ведомство.

Как отмечается, в Беларуси проведено 86 813 тестов на наличие коронавируса. В тестировании задействовано 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

Реклама

Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что "на сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией оценивается как контролируемая".

По его словам, медицинские работники по-прежнему находятся в зоне риска. инфицирование коронавирусом подтверждено у 419 медработников.

"Было 419. Эта была цифра на вчерашний день, сейчас проводится еще анализ по последним данным", – отметил глава белорусского Минздрава.

По его данным, "у многих (медработников) инфицирование произошло в быту, а не на рабочем месте", то есть не от пациентов.

Реклама

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, почему не все страны могут "идти путем Беларуси" в борьбе с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама