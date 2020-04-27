В Беларуси растет количество зараженных COVID-19: Лукашенко не хочет вводить карантин

Количество зараженных в Беларуси за неделю выросло на 5025, смертей – на 24

В Беларуси растет количество подтвержденных случаев заражения COVID-19. По данным Минздрава, на 27 апреля в стране зарегистрировано 11 289 человек с положительным тестом на коронавирус, умерли 75 пациентов. Об этом сообщает БелТА.

Стоит отметить, что на 20 апреля в Беларуси было зарегистрировано 6264 случая инфицирования коронавирусом, 51 человек погиб. Таким образом, количество заражений за неделю выросло на 5025, смертей – на 24.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко пока не видит оснований для введения карантина в стране.

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"Надо изолировать – будем изолировать. Надо вводить карантин – будем вводить карантин. Надо – введем комендантский час. Что за проблема? Но нам сейчас это не надо. Нас кое-кто подталкивает: давайте карантин. Да меня люди на вилы поднимут. Нет такой необходимости", - считает глава государства.

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Александр Лукашенко добавил, что в стране пошли не путем запретительных мер, а рекомендаций. "Как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям (на Радуницу. – Ред.)? А не дай бог, у кого-то дети погибли. Как я могу запретить? Я могу только рекомендовать и просить поберечь себя, – подчеркнул он. – Что я точно знаю: если бы мы закрыли людей и создали панику, у нас была бы беда".

Ранее сообщалось, что более семи тысяч белорусов подписали петицию, требуя отменить парад на День Победы, однако Министерство обороны ответило: эпидемиологическая ситуация позволяет вооруженным силам проводить плановые мероприятия по боевой подготовке, таким является и парад.

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