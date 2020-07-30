В Беларуси считают, что акции протеста были организованы из-за рубежа

Акции в Беларуси были организованы из-за рубежа посредством социальных сетей. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в эфире телеканала "Беларусь 1".

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"Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов посредством социальных сетей и мессенджеров. И были они инициированы из-за границы", – сказал первый замглавы МВД.

Представитель МВД заявил, что "не только национальный сегмент интернета, но интернет в целом стал частью политтехнологий "цветных революций". По его словам, в данном случае опасность представляют "не сами коммуникации, а те люди, которые за ними стоят".

По данным белорусских правозащитников, за время президентской кампании к ответственности было привлечено более 1 тыс. участников протестных акций. В частности, 14 июля в республике было задержано более 250 участников несанкционированных акций, причем порядка 200 из них – в Минске. Тогда участники акции протестовали против решения Центризбиркома в отказе регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В ходе акции в центре Минска произошли стычки ее участников с сотрудниками ОМОН. По этим фактам были возбуждены уголовные дела в отношении 12 человек.

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Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

Напомним, в последние дни в Украину стали бежать конкуренты Лукашенко. Из Беларуси пришлось уехать кандидатам в президенты Вадиму Прокопьеву, Светлане Тихановской и Валерию Цепкало, а бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в президенты. Один из сбежавших противников Лукашенко записал видео.

Протесты в Беларуси. Источник: Reuters

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