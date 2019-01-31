В Беларуси сделали платным участие в митингах

Деньги, полученные с митингующих, обещают пустить на уборку территории

В Беларуси сделали платным участие в митингах 2019-01-31T13:53:00+02:00 Другие страны Деньги, полученные с митингующих, обещают пустить на уборку территории

За митинги, протесты, демонстрации, пикеты и даже уличные концерты в Беларуси теперь придется платить. Нововведения касаются всех уличных мероприятий, которые не организовывает государство.

К примеру, собрание сотни людей будет стоить организаторам около 260 евро, то есть примерно 8 266 гривен. А митинг, участие в котором примут участие более тысячи человек, власти оценивают в сумму до трех тысяч евро, то есть примерно 95 382 гривен.

Все средства должны пойти на охрану общественного порядка, дежурство медиков и приведение территории после мероприятия в надлежащий вид.

Ранее в Беларуси решили привлекать к административной ответственности за популярную в Украине речевку "Кто не скачет, тот москаль".

Напомним также, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил победительнице национального конкурса красоты Марии Василевич поработать в колхозе. Правда, в должности председателя.

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