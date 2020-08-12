В Беларуси силовики изымают у протестующих авто

Демонстранты бросали машины на дорогах и проспектах, чтобы помешать перемещению силовиков

В Беларуси будут изымать автомобили демонстрантов, которые используются для блокирования транспорта. Установка баррикад в виде авто или других предметов может повлечь уголовную ответственность, которая в Беларуси наступает с 16-летнего возраста.

Реклама

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет страны.

Силовики считают, что в таких случаях авто "являются орудием преступления" и будут изыматься как вещественные доказательства.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - заявили в Следственном комитете.

В сообщении отмечается, что санкция ч.1 ст. 310 УК предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Если блокирование транспорта влечет за собой гибель или причинение менее тяжких или тяжких телесных повреждений людям, что предусмотрено ч.2 ст. 310, – то до десяти лет лишения свободы.

Реклама

Напомним, с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с оглашенными результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Были задержаны пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама