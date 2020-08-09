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В Беларуси силовики похищают прохожих прямо на улицах (видео)

9 августа, 17:28

Алексей Гиндич Алексей Гиндич

В ответ местные жители скандируют "Позор!"

В Беларуси, где в данный момент проходят президентские выборы, силовики арестовывают не только сторонников оппозиционных сил, иностранных журналистовили наблюдателей на участках- "под раздачу" попадают и рядовые граждане, которым не повезло оказаться не в то время и не в том месте.

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На видео, размещенном в Telegram-канале "Беларусь головного мозга", видно, как силовики в черной форме с надписью "ОМОН" на спине хватают прохожего и бросают в бусик без опознавательных знаков, припаркованный во дворе типичного спального района.

На ролике можно хорошо расслышать, как местные жители кричат омоновцам: "Что вы делаете? Это позор!"

Видео: Nexta/Telegram

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"Бандиты в форме ходят по дворам и похищают прохожих. Посмотрите на реакцию всего двора. Силовики, вам не стыдно носить свою форму?" – написал пользователь, разместивший видео.

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Напомним, 9 августа в Беларуси выбирают президента. К участию в голосовании ЦИК допустила пять кандидатов – переводчика Светлану Тихановскую, экоактивистку Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя, сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и действующего президента Александра Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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Беларусь омон силовики президентские выборы

Источник: Сегодня

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