В Беларуси со стрельбой задержали россиян, пробиравшихся в ЕС "за лучшей жизнью"

Задержанный. Фото: gpk.gov.by

В Беларуси, которая ранее заявляла, что укрепляет границу с Украиной, пограничники, предотвратили две попытки нарушения государственной границы гражданами России, в одном из случаев правоохранительные органы применили оружие. Об этом сообщили в Госпогранкомитете (ГПК) республики.

"Утром 19 декабря в Свислочском районе дежурному по заставе "Рыболы" поступил сигнал сработки одного из участков сигнализационного комплекса. На место выехала тревожная группа. Пограннаряд, обнаружив следы на КСП, задержал двоих граждан России, которые направлялись в сторону польской территории. В связи с невыполнением законных требований правоохранителей, при задержании пограничники были вынуждены применить оружие", - говорится в сообщении.

Как сообщается, у задержанных граждан России 1985 и 1986 гг. рождения были изъяты смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта. Со слов "путешественников", они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз.

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"Второй инцидент произошел 21 декабря в Гродненском районе на участке погранзаставы "Брузги". По оперативной информации пограничники задержали 38-летнего гражданина России, который решился на покушение нарушения государственной границы в поисках лучших условий для жизни в странах ЕС. У него были изъяты два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи", - говорится в сообщении.

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В Госпогранкомитете сообщили, что в отношении задержанных начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Всем троим грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.

Напомним, что между Россией и Беларусью действует Договор о Союзном государстве, конечной целью которого должно стать слияние двух стран в единое целое. В то же время Александр Лукашенко ранее заявлял, что его страна не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

Ранее сайт "Сегодня" публиковал эксклюзивный материал о том, как агрессивная политика России, направленная на сближение с соседним государством, угрожает не только суверенитету Беларуси, но и региональной безопасности в целом и Украины в частности.

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