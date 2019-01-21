В Беларуси собирают подписи, чтобы "выгнать" посла России

Белорусские активисты просят у Минска заступиться за задержанную в Москве Анастасию Вашукевич

Анастасия Вашукевич. Фото: AFP

В Беларуси собирают подписи, чтобы "выгнать" посла России //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c7/338/5c45c73385169.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c7/338/5c45c73385169.jpg 2019-01-21T15:26:00+02:00 Другие страны Белорусские активисты просят у Минска заступиться за задержанную в Москве Анастасию Вашукевич

Белорусские активисты требуют правительство страны отреагировать на задержание в России 28-летней модели Анастасии Вашукевич (известной под именем Насти Рыбки) и отозвать дипломатов из РФ.

Соответствующий призыв звучит в петиции, появившейся на одном из белорусских сайтов.

Авторы документа называют возмутительным, наглым и циничным акт задержания Рыбки, а сбор доказательств ее вины во вменяемом ей "вовлечении в занятие проституцией" – законным. Они утверждают, что подобные действия российских спецслужб могут распространиться на всех граждан без исключения.

"Просим МИД Республики Беларусь отозвать посла Республики Беларусь в Российской Федерации для консультаций и предложить послу Российской Федерации в Республике Беларусь покинуть территорию нашей страны до урегулирования вопроса с гражданкой Беларуси Анастасией Вашукевич", – говорится в петиции, которую авторы собираются направить в Администрацию президента, министерство иностранных дел Белоруссии.

На данный момент им удалось собрано более 189 подписей.

Напомним, Вашукевич была задержана 18 января по делу об организации "секс-тренинга" в Паттайе.

Как мы уже писали, она и так называемый Алекс Лесли были задержаны в Таиланде в конце февраля 2018 года. В их "секс-тренинге" принимали участие более 40 российских туристов.

Кроме того, сообщалось, что суд Патайи приговорил их к условным срокам и депортации из страны.

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