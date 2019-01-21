В Беларуси собирают подписи, чтобы "выгнать" посла России
Белорусские активисты просят у Минска заступиться за задержанную в Москве Анастасию Вашукевич
Белорусские активисты требуют правительство страны отреагировать на задержание в России 28-летней модели Анастасии Вашукевич (известной под именем Насти Рыбки) и отозвать дипломатов из РФ.
Соответствующий призыв звучит в петиции, появившейся на одном из белорусских сайтов.
Авторы документа называют возмутительным, наглым и циничным акт задержания Рыбки, а сбор доказательств ее вины во вменяемом ей "вовлечении в занятие проституцией" – законным. Они утверждают, что подобные действия российских спецслужб могут распространиться на всех граждан без исключения.
"Просим МИД Республики Беларусь отозвать посла Республики Беларусь в Российской Федерации для консультаций и предложить послу Российской Федерации в Республике Беларусь покинуть территорию нашей страны до урегулирования вопроса с гражданкой Беларуси Анастасией Вашукевич", – говорится в петиции, которую авторы собираются направить в Администрацию президента, министерство иностранных дел Белоруссии.
На данный момент им удалось собрано более 189 подписей.
Напомним, Вашукевич была задержана 18 января по делу об организации "секс-тренинга" в Паттайе.
Как мы уже писали, она и так называемый Алекс Лесли были задержаны в Таиланде в конце февраля 2018 года. В их "секс-тренинге" принимали участие более 40 российских туристов.
Кроме того, сообщалось, что суд Патайи приговорил их к условным срокам и депортации из страны.
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