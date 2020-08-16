В Беларуси сотни людей пришли попрощаться с жертвой силовиков в Гомеле (фото и видео)

В Гомеле идет прощание с Александром Вихором, который умер после задержания во время протестов. К подъезду дома пришли несколько сотен местных жителей, там лежат десятки венков и много цветов. Об этом сообщает Tut.by.

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Мать 25-летнего погибшего парня заявила, что "он не умер, он погиб". Также среди тех, кто пришел попрощаться с Александром, был и мужчина, который находился с ним 9 и 10 августа.

"Утром нас завезли в ИВС (изолятор временного содержания. – Ред.), потом — в суд. И вот после суда с Сашей стало твориться неладное. Хотя, потом говорят, что еще и в камере с ним уже происходило странное. Саша вел себя неадекватно, его колотило. После суда нас хотели везти в ИВС, но отвезли снова в спортзал РОВД. Там Саша стал совсем теряться. Просил денег на проезд, чтобы доехать до дома, вставал, пытался выйти из зала. Рядом сидел студент из Туркменистана — 3 курс медуниверситета, — он сказал, что Саше надо в больницу, ему нужно срочно оказывать помощь", – сказал знакомый погибшего.

По словам мужчины, он говорил милиционерам о том, что Саша нуждается в помощи, но скорую так никто и не вызвал.

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Напомним, Александра Вихора задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. Родители искали сына несколько дней. Они приезжали в РОВД, дежурили до ночи под изолятором временного содержания, но так ничего и не узнали. Позже стало известно, что парня нет в живых с 11 августа.

В Следственном комитете заявили, что задержанный во время протестов в Беларуси молодой человек умер от передозировки наркотиками, однако родные в версию правоохранителей не верят. Они считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь и в отношении него были совершены неправомерные действия, которые привели к смерти.

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