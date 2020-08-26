В Беларуси создали комиссию для расследования пыток протестующих

Следить за расследованием будут прокуратура, Следственный комитет, МВД и комитет судебных экспертиз

Власти Беларуси создали межведомственную комиссию для расследования издевательств и жестокого обращения в отношении задержанных участников массовых антиправительственных демонстраций, которые длятся с 9 августа.

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Ссылаясь на Генеральную прокуратуру страны, об этом сообщает TUT.by.

В прокуратуре утверждают, что Следственный комитет продолжает доследственные проверки по заявлениям граждан о применении силы и спецсредств во время массовых мероприятий.

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"Цель этих проверок — объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в массовых мероприятиях", — сообщили в Генпрокуратуре.

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Созданная межведомственная комиссия призвана координировать проверки, а в ее состав вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД и Государственного комитета судебных экспертиз. Также в ее работе примут участие белорусские депутаты.

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз подряд победил президент Александр Лукашенко. Жители страны выступили против его 26-летнего правления, в ответ на что милиция и военный спецназ применили попытку подавить бунт силой, применяя водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Тысячи человек были задержаны, более 200 – получили травмы, ранения и увечья.

Со множеством демонстрантами все еще не удалось установить связь, а лидер протестов Светлана Тихановская заявила о шести погибших.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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