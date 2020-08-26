Українська
$ 27,44
32,41
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Беларуси создали комиссию для расследования пыток протестующих

26 августа, 15:20

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Следить за расследованием будут прокуратура, Следственный комитет, МВД и комитет судебных экспертиз

Власти Беларуси создали межведомственную комиссию для расследования издевательств и жестокого обращения в отношении задержанных участников массовых антиправительственных демонстраций, которые длятся с 9 августа.

Реклама

Ссылаясь на Генеральную прокуратуру страны, об этом сообщает TUT.by.

В прокуратуре утверждают, что Следственный комитет продолжает доследственные проверки по заявлениям граждан о применении силы и спецсредств во время массовых мероприятий.

Читайте также: Невозможно терпеть такую боль: избитые и раненые белорусы рассказали страшные истории

"Цель этих проверок — объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в массовых мероприятиях", — сообщили в Генпрокуратуре.

В тренде
Как в Минске спецназ подстрелил журналистку: опубликовано видео
Реклама

Созданная межведомственная комиссия призвана координировать проверки, а в ее состав вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД и Государственного комитета судебных экспертиз. Также в ее работе примут участие белорусские депутаты.

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз подряд победил президент Александр Лукашенко. Жители страны выступили против его 26-летнего правления, в ответ на что милиция и военный спецназ применили попытку подавить бунт силой, применяя водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Тысячи человек были задержаны, более 200 – получили травмы, ранения и увечья.

Со множеством демонстрантами все еще не удалось установить связь, а лидер протестов Светлана Тихановская заявила о шести погибших.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пытки Беларусь омон демонстранты протестующие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНом
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНомДругие страны
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
"Лукашембо" и боевой Коля: в соцсетях высмеивают прилет Лукашенко в резиденциюДругие страны
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)Другие страны
Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для Беларуси
Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для БеларусиЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять