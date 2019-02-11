В Беларуси ученик устроил резню в школе, есть погибшие

Школьник после совершения убийств скрылся с места преступления, но в итоге был задержан

Фото: Сегодня

В Беларуси ученик устроил резню в школе, есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/12a/90c/5c612a90c8918.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/12a/90c/5c612a90c8918.jpg 2019-02-11T09:57:00+02:00 Другие страны Школьник после совершения убийств скрылся с места преступления, но в итоге был задержан

В Беларуси школьник устроил резнюв школе и убил двух человек. Инцидент произошел в средней школе №2 н.п. Столбцы Минской области. Об этом сообщили в белорусском Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что ученик набросился с ножом на учительницу и других школьников, в результате чего было несколько пострадавших и двое погибших.

"В 8:05 в оперативно-дежурную службу Столбцовского РОВД поступило сообщение о том, что ученик УО "Средняя школа №2" в райцентре нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам. Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", – сообщили в МВД.

После этого парень скрылся из школы, а силовики объявили в области специальный план "Сирена".

Однако спустя какое-то время в УВД Миноблисполкома сообщили о поимке малолетнего преступника, передает БЕЛТА.

"Только что школьник задержан сотрудниками милиции и ОМОНа", – проинформировали в УВД.

Напомним, в конце января в России ученик расстрелял школу из ружья. Когда подростка не впустили в школу, он открыл огонь по учебному заведению и припаркованным неподалеку машинам.

А вот в Украине случился конфликт учителя с отцом школьника, который закончился жестокой дракой. После драки учитель оказался в больнице, а буйного отца задержала полиция.

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