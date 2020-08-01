В Бразилии увеличилось число заражений коронавирусом

С 19 по 25 июля в стране было выявлено рекордное число новых случаев инфицирования

Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось до 2 662 485, за минувшие сутки были выявлены 52 383 новых носителя инфекции, – пишет ТАСС.

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Как следует из сводки Минздрава, около 70% общего числа заразившихся — 1 844 051 человек — уже выздоровели, еще 725 959 являются активными носителями вируса. Число летальных исходов от заболевания, вызываемого коронавирусом, увеличилось на 1 212, до 92 475. На 100 тыс. человек населения приходятся 1 267 заразившихся и 44 смертельных исхода.

С 19 по 25 июля в стране было выявлено рекордное число новых случаев инфицирования, тогда как неделей ранее этот показатель впервые с начала пандемии пошел на спад. Количество смертей за тот же период оказалось самым большим с момента обнаружения коронавируса на территории страны. На протяжении последних девяти недель этот показатель в среднем находился в районе отметки 1 тыс. в день.

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Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В бразильском Минздраве ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в Бразилию прибыла китайская вакцина от коронавируса.

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