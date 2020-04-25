В Беларуси во время эпидемии COVID-19 люди вышли на субботник: готовят лагеря к лету (фото)

В Беларуси, несмотря на рост заболеваемости COVID-19, 25 апреля проходит республиканский субботник. Об этом сообщает БелТА.

"Госорганы, местные власти, другие организации проводят субботник на рабочих местах или благоустраивают историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Участие в субботнике принимают и руководители госорганов", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что президент Александр Лукашенко заявил, что не видит оснований для отмены или переноса субботника.

"Когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, – они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело", – заверил Лукашенко.

Он подчеркнул, что "сейчас нет оснований для переноса или отмены республиканского субботника, поскольку люди все равно работают в пятницу, и если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет".

По словам главы государства, пока в Беларуси не нужно отменять массовые мероприятия.

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"Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся", – сказал Лукашенко.

По данным на утро 24 апреля, в Беларуси зарегистрировано 8773 человека с COVID-19. Прирост за сутки составил 751 человек.

Напомним, ранее сын женщины, умершей от коронавируса, потребовал открыть судебное производство против Александра Лукашенко. Истец утверждает, что его мать не учли в статистике.

Также Лукашенко рассказал, почему не все страны могут "идти путем Беларуси" в борьбе с COVID-19 и не вводить карантинные ограничения.

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