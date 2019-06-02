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В Беларуси ввели перекрестное донорство

2 июня, 02:04

Отныне пересаживать органы или ткани можно не только от ближайших родственников


Изменения в законе о трансплантации. В Беларуси ввели так называемое перекрестное донорство. Отныне пересаживать органы или ткани можно не только от ближайших родственников. Но и от двоюродных братьев и сестер. Местные хирурги говорят – так люди получат больше шансов выжить. Ведь больше вариантов пересадки именно среди родственников второй руки. И на сегодняшний день, такой вид трансплантологии уже практикуют, в частности, в США, Израиле, Канаде, Китае и Швеции.

Ранее мы рассказывали, какой путь преодолела Турция, чтобы каждый имел право на бесплатную трансплантацию. Тем временем ежедневно в Украине умирают 9 человек, так и не дождавшись пересадки.

Напомним, Верховная Рада наконец-то разблокировала трансплантацию органов. "Сегодня" разобралась, почему из-за правовой коллизии страна на два месяца осталась без пересадки органов и тканей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Ежегодно 5000 украинцев нуждаются в пересадке. В очереди за почками стоят 2,5 тысячи больных. Еще полторы тысячи ждут новую печень. 


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Тег закон, видео, Беларусь, трансплантология, родственники, донорство

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