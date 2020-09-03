В Беларуси задержали двух экс-ведущих гостелевидения

В Беларуси продолжаются задержания людей, в том числе журналистов, посмевших выступить против власти президента Лукашенко. В Минске 2 сентября были задержаны бывшие телеведущие беларусского гостелевидения Денис Дудинский и Дмитрий Кохно, ранее уволенные за поддержку протестов, сообщает Onliner со ссылкой на источники из окружения задержанных.

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На данный момент местонахождение телеведущих не известно.

Белорусские правоохранители пока не подтвердили информацию о задержании ведущих – в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в РУВД Минска такие граждане не доставлялись и в списках их нет.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, в свою очередь, заявила, что пока не владеет информацией о задержании Дудинского и Кохно.

Издание сообщает, что ведущий конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" Денис Дудинский и его коллега Екатерина Раецкая были отстранены от работы на фестивале из-за высказываний Дениса в социальных сетях.

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Дмитрий Кохно был ведущим передачи "Удачи в придачу" на телеканале ОНТ, но был отстранен от эфира в июне, после того как публично выразил мнение о задержаниях в очередях к магазину Symbal.by.

Напомним, 2 сентября задержанных днем ранее в Минске беларусских журналистов на микроавтобусе без номеров отвезли в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Всего же на акциях протеста 1 сентября в Минске, по предварительной информации правозащитников, были задержаны 78 человек.

Видео: Reuters

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