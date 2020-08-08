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В Беларуси снова задержали главу штаба главной противницы Лукашенко

8 августа, 19:30

Руслан Ровик Руслан Ровик

По словам очевидцев, женщину задерживали люди в штатском

В столице Беларуси, где идет досрочное голосование на выборах президента страны, задержали Марию Мороз, главу предвыборного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской.

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Как рассказала приближенная Тихановской Ольга Ковалькова, Марию Мороз задержали возле офиса избирательного штаба, сообщает tut.by.

По словам Ковальковой, Мороз была задержана, когда она была вместе с Тихановской. По предварительным данным, на нее составили административный протокол, но пока неизвестно, за что.

"Мы с Марией и Светланой были у штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затянули Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они закрыли двери и поехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского", – рассказала она.

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Напомним, после начала досрочного голосования на выборах президента Беларуси, Марию Мороз уже задерживали.

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Кроме того, с репрессиями столкнулись и другие кандидаты – банкир Виктор Бабарико и бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Первого вместе с сыном арестовали, обвинив в коррупции, а второй бежал из страны вместе с детьми и сейчас находится в Украине.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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