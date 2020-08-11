В Беларуси задержали "провокаторов" из России: видео

На одном из задержанных даже засветили нацистскую символику

Сначала в Беларуси избили и арестовали российского пропагандиста, а теперь местный ОМОН задержал там людей, которых назвали "провокаторами" из России.

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Об этом сообщает "Белта".

На одном из них белорусские силовики показали нацистскую свастику в виде татуировок. Он был сильно избит и истекал кровью.

Еще один из задержанных рассказал, что он из российского города Тверь и приехал в Минск с туристической целью.

Из России оказался и третий "провокатор", который якобы приехал отдыхать в один из санаториев.

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Один из задержанных даже имел 12 судимостей.

Напомним, после окончания выборов в Беларуси 9 августа, на которых предварительно победу отдали действующему главе государства Александру Лукашенко, вспыхнули массовые протесты. Были задержаны более пяти тысяч человек за две ночи, пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц, один активист погиб. На Западе и в Украине осудили жесткие действия белорусских силовиков в отношении активистов.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя происходящее в Минске, сделал странное заявление. По его словам, на акциях протеста "много пьяных, обкуренных и с наркотиками". Более того, Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из Европы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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