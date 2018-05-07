В Беларуси задержали украинца, ему грозит срок

Украинцу грозит до 3-х лет лишения свободы за незаконное пребывание на территории страны

Белорусские пограничники задержали гражданина Украины за нарушение правил пребывания в стране. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

"Ночью 3 мая в поезде сообщением Хотислав – Ковель пограничный наряд обнаружил неизвестного. Им оказался 37-летний житель Черновицкой области – нарушитель правил пребывания в Беларуси. В ходе разбирательства выяснилось, что иностранец был депортирован в 2014 году сроком на 5 лет за нахождение в нашей стране без паспорта. Но, несмотря на запрет, мужчина вновь приехал в Беларусь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении украинца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 371-2 Уголовного кодекса ("Пребывание в Республике Беларусь до окончания срока запрета въезда в страну"). Ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки жителя Черниговской области спецслужбами Республики Беларусь.

"Правоохранители установили, что житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области периодически выезжал в Беларусь, чтобы посетить родственников. Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами этой страны за якобы нарушение правил торговли. При этом представители КГБ Беларуси, угрожая уголовным преследованием, требовали от мужчины передавать информацию о военных объектах, размещенных на приграничной территории. Полученные сведения необходимо было предоставлять представителю белорусской спецслужбы во время выездов в РБ", – говорится в сообщении СБУ.

Российские сайты распространяют фейки о нападениях на белорусов в Чернигове.