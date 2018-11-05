В Беларуси задержали украинцев за контрабанду санкционной продукции в Россию

В 2017-2018 годах задержанные закупали в Польше и Украине плодоовощную продукцию, ввозили ее на территорию Беларуси

В Беларуси задержали группу украинцев и россиян, которые нелегально завозили в Россию санкционную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и

"Пресечена поставка санкционной продукции в Россию, которой на протяжении двух лет занималась группа украинцев и россиян. Незаконный доход составил 300 тыс. рублей (4,5 тыс долл.)... В 2017-2018 годах они закупали в Польше и Украине плодоовощную продукцию, ввозили ее на территорию Беларуси для последующей реализации в России. Чтобы придать видимость легальности своей деятельности, они использовали бухгалтерские документы четырех подконтрольных лжепредпринимательских структур и нескольких индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, руководил нелегальным бизнесом 32-летний гражданин Украины, он задержан и заключен под стражу.

Проводятся следственные действия. В ходе обысков изъяты первичные учетные документы, печати и штампы, а также носители информации, свидетельствующие об осуществлении незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники задержали гражданина Украины за нарушение правил пребывания в стране.

Напомним, КГБ Беларуси задержал директора украинского завода, приехавшего на переговоры.