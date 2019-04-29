В Беларуси задержан экс-глава службы безопасности Лукашенко – СМИ

Андрея Втюрина считают одним из самых влиятельных людей в Беларуси

Фото: vsr.mil.by.

Сотрудники КГБ Беларуси задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина, сообщает "Наша Нива" со ссылкой на источники. По их информации, это произошло неделю назад.

Причиной задержания стала взятка, утверждают собеседники издания. По неофициальным данным, которые приводит интернет-газета "Белорусские новости", сумма взятки составила 150 тысяч долларов.

"Наша Нива" также сообщает о возбуждении уголовного дела и о том, что силовики опечатали коттедж Втюрина в минском поселке Дрозды-2, где живут высокопоставленные чиновники.

В пресс-службе КГБ отказались от комментариев на эту тему.

Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги. До перехода в Совбез в 2014 году он в течение семи лет возглавлял Службу безопасности президента республики, куда попал в 1995-м, то есть спустя год после начала президентства Александра Лукашенко, соратником которого его называют белорусские журналисты. В 2002-м окончил Академию МВД Беларуси, в 1992-м — Саратовское высшее военное командное училище МВД России. Является уроженцем Пензы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали украинского бизнесмена Павла Климца по продозрению в даче взятки в особо крупном размере. Следователи СУ СКР по Центральному округу Москвы возбудили уголовное дело по подозрению в даче взятки в особо крупном размере в отношении Павла Климца, а 12 апреля суд его арестовал.

А прокурор из Белгород-Днестровского в Одесской области, которого уличили в получении крупной взятки, вывел оперативников на тайник с огромным арсеналом оружия, а также стало известно о его связях с преступным миром.

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