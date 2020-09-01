В Беларуси зафиксировали 450 случаев пыток и жестокости силовиков – ООН

Шесть человек до сих пор считаются пропавшими без вести

В Беларуси за время акций протеста после выборов президента страны было зафиксировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы.

Реклама

Об этом заявили в управлении верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

"Мы крайне встревожены сотнями заявлений о пытках и других видах жестокого обращения в следственных изоляторах", - говорится в заявлении.

При этом в ООН заявили, что располагают информацией о случаях насилия в отношении детей, а также сексуального насилия относительно женщин.

В Организации потребовали от белорусских властей провести полное расследование инцидентов, привлечь к ответственности виновных, а также компенсировать пострадавшим и их семьям нанесенный ущерб.

Реклама

Всего в первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, сейчас большая часть задержанных уже освобождена. На многих предприятиях прошли забастовки.

Стоит отметить, что президент страны Александр Лукашенко, который возглавляет Беларусь уже 26 лет, отказался признать общенародный характер протестов и неоднократно оскорбительно высказывался об их участниках, называя "людьми с криминальным прошлым".

Смотрите, как десятки тысяч белорусов протестовали под резиденцией Лукашенко:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама