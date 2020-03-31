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В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса

31 марта, 11:47

Станислав Кожемякин

Жертвой COVID-19 стал 75-летний актер Виктор Дашкевич

В Баларуси, где ранее первого пациента вылечили от коронавирусной инфекции, скончался заслуженный артист страны, актер Виктор Дашкевич, которому ранее поставили такой же диагноз.

О его смерти, как пишет портал NN.by, 31 марта сообщила его супруга – у нее тоже воспаление легких, но женщина самоизолировалась в своей квартире.

Дашкевич с 19 марта боролся с пневмонией – самым опасным последствием COVID-19. Таким образом, он стал первой жертвой вируса в Беларуси. Вдобавок к почтенному возрасту – актеру было 75 лет – мужчина еще и страдал от хронической обструктивной болезни легких.

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Изначально его с супругой направили в тубдиспансер, но из-за переполненности паре разрешили вернуться домой. Через некоторое время их состояние ухудшилось – Дашкевичей госпитализировали, но в их анализах коронавируса не обнаружили.

Виктор Дашкевич. Фото: Национальный академический театр имени Якуба Коласа

Когда Виктору Дашкевичу стало еще хуже, его перевели в третью больницу и лишь там тест подтвердил у него COVID-19. При этом его жену не проверяли на эту инфекцию.

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По данным белорусского Министерства здравоохранения, по состоянию на 30 марта в стране было зафиксировано 152 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как уже сообщали новости "Сегодня", в связи с распространением в мире коронавируса белорусские предприятия переориентировались на производство защитных масок для лица.

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что от паники пострадать шансов больше, чем от самого вируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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эпидемия Беларусь коронавирус COVID-19

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