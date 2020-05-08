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В Беларуси запретили "Бессмертный полк": что произошло

8 мая, 23:25

Елена Кузьмич

Власти рекомендуют провести акцию онлайн

В беларусском Минске несколько общественных объединений хотели провести 9 мая акцию "Бессмертный полк". Но местные власти, как и в прошлом году, отказали в акции из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает News.tut.

Городские власти ссылаются на собственное решение, в котором прописаны меры по профилактике заболевания.

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Заметим, что проведение мероприятий акции „Бессмертный полк" в даже Российской Федерации в текущем году пройдет в формате онлайн, в том числе в режиме „социального дистанцирования" и „самоизоляции" под общим девизом "Бессмертный полк дома".

Власти напоминают: за несанкционированное мероприятие могут привлечь к ответственности.

Ранее российский журналист Александр Неврозов сравнил кремлевский "Бессмертный полк" с шествиями Третьего рейха. Мол, Гитлер очень любил пафосные шествия и не упускал возможности их провести, говорит Невзоров. По его словам, если бы во Второй мировой войне победили нацисты, то флаги были бы другими. Однако германские "бессмертные полки" ходили бы по тем же маршрутам, что и российские.

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Россия акция Беларусь Бессмертный полк

Источник: news.tut.by

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