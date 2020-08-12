В Беларуси запретили торговлю петардами и фейерверками

В Беларуси, где третий день продолжаются уличные протесты после президентских выборов, с 12 августа ввели запрет на торговлю пиротехническими изделиями. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Запрет касается и оптовой и розничной торговли, уточнили в белорусском Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Там также добавили, что решение предусмотрено постановлением Совета министров "Об обороте пиротехнических изделий".

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"В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси", – заявили в министерстве.

Напомним, в Беларуси проходят акции протеста противников Александра Лукашенко, выступающих против 26-летнего правления президента республики. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Уже были задержаны пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

Видео: Nexta/Telegram

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