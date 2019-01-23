В Беларуси запустят украинский телеканал

Информацию подтвердил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим

Фото: Pixabay

В Беларуси запустят украинский телеканал //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/79f/be5/5c479fbe55766.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/79f/be5/5c479fbe55766.jpg 2019-01-23T01:09:00+02:00 Другие страны Информацию подтвердил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим

Украинский канал UATV начнет вещать на Беларусь в самые ближайшие дни. С таким заявлением во вторник, 22 января, выступил посол Украины Игорь Кизим, который ранее просил не запугивать беларусов Украиной, пишет Еврорадио.

"Контракт уже подписан. Провайдер направил документы в Министерство информации Беларуси для получения разрешения на трансляцию. Думаю, это вопрос нескольких дней", — сказал дипломат.

По словам Кизима, транслироваться UATV будет в кабельных сетях Беларуси.

"Технические вопросы все уже решены. Не сомневаюсь, что решение Мининформа будет положительное, потому что это было обещано на самом высоком уровне [...] Там есть новостные блоки и много разнообразной информации про Украину — ее культуру, традиции, обычаи, а также современную жизнь", — подытожил посол.

Напомним, в октябре прошлого года президент Петр Порошенко заявил, что в Беларуси.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим назвал фразу "хотите, чтобы было, как в Украине" одной из тех, что он слышит чаще остальных в Беларуси.

Ранее сообщалось, что белорусские оппозиционеры требуют ограничить трансляцию в республике российских телеканалов. В связи с этим они объявили 2019-ый годом белорусского языка, призвав жителей республики изучать и совершенствовать владение белорусским языком, а также при переписи населения, которая пройдет в октябре этого года, указать белорусский язык в качестве родного языка и языка повседневного общения дома.

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