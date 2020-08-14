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В Беларуси завели дело на создателя главного оппозиционного Telegram-канала

14 августа, 18:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Степану Путило грозит 15 лет за организацию массовых беспорядков

В Беларуси, где продолжаются массовые антиправительственные протесты, возбудили уголовное дело в отношении основателя и руководителя самого популярного Telegram-канала страны Nexta – Степана Путило.

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Об этом 14 августа сообщил этот же канал, опубликовав приказ врио начальника Главного управления уголовного розыска МВД Беларуси Максима Свирида о розыске 22-летнего белоруса.

В документе говорится, что Путило обвиняют в организации массовых беспорядков (ч. 1,3 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси), за что ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как мы уже писали, Nexta является самым популярным Telegram-каналом Беларуси. Его аудитория составляет 1,9 млн подписчиков. В условиях отсутствия единого лидера протестов и повсеместного отключения интернета во время протестов, именно в этом мессенджере демонстрантам удается координировать свои действия.

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Сам Путило-младший является сыном известного белорусского спортивного комментатора Александра Путило и уже долгое время живет в Польше. Ранее в Беларуси на него завели уголовное дело за оскорбление президента Александра Лукашенко.

Степан Путило, он же Nexta. Фото: facebook.com/stepanexta

Степан Путило, он же Nexta. Фото: facebook.com/stepanexta

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После начала протестов его канал фактически является главным онлайн-СМИ страны, аудитория которого менее чем за неделю увеличилась практически вшестеро с начала протестов.

Напомним, что в Беларуси уже пять дней продолжаются антиправительственные акции, которые начались после президентских выборов. Согласно окончательным данным ЦИК, в них в первом же туре победил Александр Лукашенко. Остальные кандидаты такие результаты не признали.

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Против протестующих власти бросили спецназ и применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. Многих демонстрантов избили, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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