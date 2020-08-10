В Беларуси завели уголовные дела на протестующих: "за насилие против милиции"

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела против участников протестов, которые ночью прокатились в Беларуси.

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Главу СК Беларуси Ивана Носкевича цитирует Белта в telegram.

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", – сказал Носкевич.

По словам Носкевича, на местах протестов работают более 100 следователей. Многие протестующие были задержаны и, по заявлению СК, "находятся в состоянии алкогольного опьянения". Также силовики изучают записи камер наблюдения, чтобы установить "лица, причастные к беспорядкам".

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"Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка. Уже сейчас возбуждены уголовные дела по фактам организации массовых беспорядков и участия в них по различным частям ст.293 УК. Ответственность за данные действия соответственно – до 8 и 15 лет лишения свободы", – подчеркнул глава СК.

А так протесты в Минске описывает государственное белорусское СМИ: "Правонарушения сопровождались и уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти. При осмотрах правоохранителями зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей".

В тренде ЦИК: Лукашенко лидирует на выборах по поступающим из областей данным

СК также призвал "не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка" и заверил, что продолжат подавлять протесты.

Напомним, ранее мы сообщали, как в ходе протестов в Минске автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части. Инцидент произошел на проспекте Победителей.

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Кроме того, сообщается, что в ходе протестов в Беларуси есть первый погибший. Им оказался Евгений Заичкин. Еще около четырех человек находятся в реанимации.

Как известно, после объявления предварительных результатов, по всей стране начались жесткие столкновения протестующих с силовиками. Участники акций протеста считают, что результаты экзитпола — и первые предварительные результаты ЦИК Беларуси — сфальсифицированы. Избирком объявил о победе Александра Лукашенко во всех районах, отчитавшихся о подсчете голосов.

Видео: Nexta/Telegram

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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